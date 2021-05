The Flash: il supervisore dei VFX anticipa l’adattamento di elementi davvero strani

Il Barry Allen di Ezra Miller, alias The Flash, è qualcosa che ha diviso i fan, tuttavia, sembrano esserci altrettanti fan, se non di più, che cantano le sue lodi, in particolare dopo l’uscita della Justice League di Zack Snyder.

Se si guardasse solo al taglio cinematografico del 2017 di Justice League, forse Flash non sarebbe il preferito dai fan. Ma mentre con la produzione del film solista del personaggio previsto per il 2022, probabilmente il pubblico vedrà qualcosa di diverse sul Velocista Scarlatto, che speriamo conquisterà i fan più scettici.

Parlando con Beyond the Trailer, supervisore VFX del prossimo film di The Flash , John “DJ” Des Jardin ha detto questo sugli effetti speciali in sviluppo per il prossimo film, facendo notare che sta lavorando per aiutare ad “estendere l’aspetto” del personaggio dalla sua apparizione passata nella Justice League di Zack Snyder.

“Ci sono molte cose e non voglio davvero parlarne, perché anticiperei troppo, soprattutto riguardo ad alcuni aspetti divertenti… Dico solo che [il regista Andy Muschietti] ha alcuni concept davvero interessanti sui modi per estendere l’aspetto e l’atmosfera di Barry Allen. Zack Snyder ha dato un assaggio di ciò che sarà, e il concept andrà avanti da la.”

Il supervisore dei VFX ha anticipato anche alcune cose “super strane e intriganti” presenti nel film, per quanto riguarda gli effetti visivi.

“Non voglio davvero dire nulla perché, sai, Bryan e il suo team hanno fatto un sacco di ricerca e sviluppo concettuale per dare vita a molti di questi concept, con successo, potrei aggiungere. Penso Bryan possa sostenermi in questo: alcune delle idee sono super, super strane e molto intriganti.”

Sembra certamente che stiano dedicando del tempo a pensare a come dare vita ai poteri e alle abilità di Barry, proponendo qualcosa di già visto come nella Justice League di Zack Snyder, portando anche qualcosa di nuovo. È ovvio che il pubblico trascorrerà più tempo nella Speed ​​Force insieme a Barry in questo film. La Speed ​​Force è, ovviamente, una fonte di energia cosmica che conferisce a Flash la sua velocità sovrumana.

Molto è stato fatto per dare un’identitò alla Speed ​​Force nella versione televisiva del personaggio che va in onda su The CW, ma i fan l’hanno vista anche nella Justice League di Zack Snyder durante la sequenza in cui Barry corre così veloce da riavvolgere il tempo.

Forse espandere ulteriormente la Speed ​​Force è ciò a cui si riferiva Des Jardin quando ha menzionato gli elementi “super strani” presenti nel film. Vale anche la pena notare che Des Jardin fa menzione alla versione di Zack Snyder del personaggio, cosa che sicuramente stuzzicherà i fan circa alcuni collegamenti.

