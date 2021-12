The Flash: la divisione UK della Warner annuncia l’aggiunta al cast di Michael Shannon e Antje Traue

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito warnerbros.co.uk, la major ha fatto sapere che due volti noti del DC Extended Universe si sono aggiunti al cast di The Flash.

A quanto pare, stando al sito, in The Flash diretto da Andy Muschietti saranno presenti i seguenti attori come membri del cast: Ezra Miller, Ron Livingston, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Sasha Calle e Michael Keaton, ma compariranno anche Michael Shannon e Antje Traue – quest’ultima era stata precedentemente annunciata come parte del rooster di attori diverso tempo fa.

La data d’uscita rimane invariata, fissata al 4 novembre 2022, e la sinossi preliminare condivisa dal sito, che rappresenta la divisione del Regno Unito della Warner Bros. Entertainment, recita quanto segue: “Ezra Miller interpreta Barry Allen, alias The Flash, che spinge i limiti dei suoi superpoteri nel primo lungometraggio indipendente del DC Super Hero”.

Dopo anni di battute d’arresto nella produzione, cambiamenti di sceneggiatura e ritardi nei programmi causati dalla pandemia, Andy Muschietti è stato scelto per guidare la carica di uno dei film DC più attesi di tutti i tempi. Mentre Barry Allen è stato un personaggio polarizzante nel DCEU, il suo primo film da solista, insieme a non uno ma due Batman, dovrebbe fare scuotere l’intero universo cinematografico – e secondo alcuni anche quello televisivo.

