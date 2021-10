The Flash: la fine delle riprese ed il rumor sul ritorno di Antje Traue nei panni di Faora

Colin Nicolson, che funge da mixer audio della produzione di The Flash, ha pubblicato una nuova foto su Instagram per celebrare la conclusione della produzione del film diretto da Ezra Miller.

Leggi anche: Ben Affleck ha parlato del riprendere il ruolo di Batman nel film

Inoltre, un rumor selvaggio trovato online lascierebbe intendere il ritorno anche di un’altra personalità del DCEU. Secondo il rumor, il film The Flash vedrà il ritorno nientemeno che Antje Traue nei panni di Faora, direttamente da Man of Steel. Anche se la voce potrebbe sembrare una forzatura, in quanto si basa su speculazioni sul fatto che Antje Traue sia tornata a un taglio di capelli corto, e sia in Inghilterra nello stesso momento delle riprese di The Flash (e che al regista Andy Muschietti è piaciuta la foto condivisa via Reddit), è abbastanza interessante visto che nel novembre del 2019 Antje Traue ha anticipato un suo ritorno al ruolo di Faora.

Nel 2019, l’attrice tedesca ha pubblicato una sua foto di ritorno al passato su Instagram sottolineando il dolore di allenarsi tanto quanto ha fatto per il film di Snyder. Un fan quindi le ha chiesto se tornerà mai al ruolo, e l’attrice ha semplicemente risposto “Ci sto lavorando”.

Será que a Faora estará em #TheFlash? No IG, a atriz Antje Traue revelou que estava gravando algum projeto no Reino Unido e teve inclusive que voltar a ficar de cabelo curto. E o Andy Muschietti curtiu a foto dela 🧐 pic.twitter.com/xnVrMOJu6n — DCVERSO (@DCverso1) October 4, 2021

Nella sua didascalia, Nicolson ha sottolineato che le riprese sono state “impegnative ma molto divertenti”.

“Questo è il finale di The Flash. Day 124 con un fantastico team del suono, un cast e una troupe brillanti. È stato impegnativo ma molto divertente.”

L’immagine può essere vista di seguito:

🚨 Le tournage du film #TheFlash est officiellement TERMINÉ selon l'annonce d'un membre de l'équipe de production sur instagram 🔥 Plus qu'à attendre 8 petits jours le #DcFandome pour avoir quelques infos 👀 pic.twitter.com/6I9TUqfczr — Steven – Les Dossiers Geek (@LesDossiersGeek) October 8, 2021

Con le riprese finite adesso, c’è stata un’abbondanza di leak dietro le quinte dell’intero cast, che hanno offerto al pubblico desideroso una sbirciatina a ciò che uscirà nei cinema nel novembre del 2022.

Da quando è stato inizialmente annunciato, molti fan del DCEU hanno atteso con ansia il ritorno del Batman di Ben Affleck in The Flash. Fino ad ora, non è stato chiaro quanto grande sarà il ruolo del vincitore dell’Oscar, ma recenti rumor sembrano aver suggerito che Affleck potrebbe avere solo un breve ruolo.

Secondo un recente tweet dell’insider del settore KC Walsh di Geeks Worldwide, l’attore di Batman, Ben Affleck, ha concluso con The Flash dopo solo una settimana di riprese. Sulla base di questo, sembra che il ruolo di Affleck sarà solo in un cameo esteso e non un ruolo primario come molti fan si aspettavano.

La controfigura di Ben Affleck è stata avvistata in costume in sella al Batcycle sul set di Glasgow di una sequenza d’azione girata a luglio. Mentre è chiaro che il crociato incappucciato del DCEU entrerà in qualche modo nel vivo dell’azione del film, sembra che sarà per poco più di un lungo cameo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...