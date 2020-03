The Flash: la pre-produzione sarebbe dovuta cominciare fra aprile e maggio

Inizialmente, il film stand-alone di The Flash avrebbe dovuto iniziare la pre-produzione il mese prossimo, ma è stato rimandato a causa del Coronavirus.

Il film è un nuovo capitolo del DCEU che vede il ritorno di Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen (aka The Flash). Non si sa molto del film, ma una recente apparizione di Miller in Crisi sulle Terre Infinite della CW sembra aver confermato che la versione del DCEU prende il suo nome da supereroe dall’iterazione con l’eroe della CW interpretato da Grant Gustin.

La versione per il grande schermo di The Flash è stata bloccata nell’inferno dello sviluppo per anni. Il 2019 ha finito per essere un grande anno di slancio per il film, con una data di uscita ufficiale annunciata e un regista, Andy Muschietti (It), finalmente allegato. Prima di Muschietti, una moltitudine di registi sono stati allegati al progetto nel corso degli anni, tra cui gli scrittori di Spider-Man: Homecoming, John Francis Daley e Jonathan Goldstein.

A parte qualche anticipazione da parte di Miller sull’intenzione di creare un “multiverso di velocisti”, non si sa quasi nulla della trama. Con una data di uscita fissata per il 1° luglio 2022, ci si aspettava che il film avrebbe iniziato a girare nel 2020. Tuttavia, il recente scoppio del Coronavirus ha ritardato quasi tutti i progetti cinematografici e televisivi che Warner Bros. aveva in produzione.

Screen Rant ha parlato con la coordinatrice degli stunt, Eunice Huthart, del suo lavoro in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, e nel mezzo di quella conversazione, è emersa la domanda su cosa stesse lavorando adesso, e la sua risposta sembra confermare che The Flash avrebbe dovuto iniziare la pre-produzione il mese prossimo. “Il progetto che dovevo iniziare è The Flash. Avrei dovuto iniziare verso la fine di aprile, all’inizio di maggio”, ha detto Huthart, “Non sono sicura di cosa accadrà adesso”.

