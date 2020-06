The Flash: Michael Keaton in trattative per il ruolo di Batman?

Dopo quasi 30 anni, Michael Keaton pare sarebbe in trattative per tornare al ruolo di Batman, apparendo al fianco di Ezra Miller nel film Warner Bros. in uscita su The Flash, stando a quanto detto da TheWrap.

Secondo il rumor, i colloqui con Keaton sarebbero nelle prime fasi, ed è sicuro che potrebbe anche non portare a niente. Non sono attualmente disponibili dettagli su quanto sia grande o piccolo il ruolo di Keaton.

Tale trama introdurrà il pubblico generale all’idea del multiverso, uno dei concetti chiave alla base della DC Comics. Per i non fan, il multiverso si riferisce a un numero variabile di universi alternativi che coesistono all’interno della realtà più ampia dei fumetti DC. Originariamente creato per spiegare vari cambiamenti contraddittori che i personaggi dell’azienda subirono nel corso di decenni, consente a diverse versioni degli stessi personaggi di esistere simultaneamente e, occasionalmente, di interagire.

Il prossimo film di Matt Reeves, The Batman, non sarà influenzato da questa scelta e il Bruce Wayne di Robert Pattinson pare sarà una versione a se stante, ma non c’è modo di confermare questa informazione.

Una componente degna di nota è l’idea che in ogni singolo universo, la Terra sia sempre la patria di un numero più grande del normale di eroi e criminali superpotenti le cui azioni spesso hanno conseguenze che spaziano nella galassia.

