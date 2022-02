The Flash: Michael Keaton stuzzica circa il ritorno del suo Batman con una foto

Con The Batman, che vede il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, che uscirà tra una settimana, Michael Keaton si è rivolto a Instagram per ricordare alla gente che Pattinson non è l’unico Batman in arrivo nei cinema quest’anno.

Keaton, l’originale – e probabilmente ancora il migliore – Batman farà il suo trionfante ritorno entro la fine dell’anno in The Flash. Abbiamo già sentito la sua voce e visto uno scorcio della parte posteriore della sua testa e delle orecchie da pipistrello nel teaser del DC Fandome di The Flash, tuttavia, Keaton ha pubblicato una nuova immagine con l’ombra di lui nel suo costume di Batman, cosa che ha fatto andare in brodo di giuggiole i fan.

Potete vederla qui di seguito:

E con la conferma che stiamo ottenendo una storia in stile Flashpoint, che includerà anche Michael Keaton che riprenderà il suo ruolo di Batman di decenni fa, The Flash non è solo un nuovo cinecomic fatto per i fan, ma uno dei più attesi film del genere. C’è la possibilità che il film possa essere l’inizio di una sorta di riavvio dell’universo cinematografico DC. Il tentativo di creare un universo connesso in stile MCU per gli eroi della DC ha avuto qualche problema all’inizio, e sebbene il franchise abbia incontrato un vero successo negli ultimi tempi, lo ha fatto senza molto del tessuto connettivo tra i progetti che molti fan stanno cercando.

Sia che il film di The Flash sia davvero un rilancio di un intero franchise, o solo un film su un personaggio molto amato dai fan, tutti non vedono ancora l’ora che arrivi.

La sinossi preliminare condivisa dal sito, che rappresenta la divisione del Regno Unito della Warner Bros. Entertainment, recita quanto segue: “Ezra Miller interpreta Barry Allen, alias The Flash, che spinge i limiti dei suoi superpoteri nel primo lungometraggio indipendente del DC Super Hero”.

Dopo anni di battute d’arresto nella produzione, cambiamenti di sceneggiatura e ritardi nei programmi causati dalla pandemia, Andy Muschietti è stato scelto per guidare la carica di uno dei film DC più attesi di tutti i tempi. Mentre Barry Allen è stato un personaggio polarizzante nel DCEU, il suo primo film da solista, insieme a non uno ma due Batman, dovrebbe fare scuotere l’intero universo cinematografico – e secondo alcuni anche quello televisivo.

