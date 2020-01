The Flash: per Andrés Muschietti sarà “versione diversa di Flashpoint rispetto a quanto ti aspetti”

Il prossimo film DC incentrato sul velocista scarlatto di Ezra Miller, The Flash, ha sicuramente avuto una storia tumultuosa.

Recentemente la Warner ha annunciato che il film sarebbe finalmente arrivato nei cinema il 1° luglio 2022 e che Ezra Miller avrebbe davvero ripreso il suo ruolo di protagonista. Si prevede che il film seguirà la trama della saga di Flashpoint. In una recente discussione esclusiva con That Hashtag Show, il regista Andrés Muschietti ha detto che il film presenterà elementi Flashpoint, ma forse non nel modo che potremmo pensare.

Muschietti ha parlato a THS dopo aver moderato un panel per l’imminente film horror / thriller Underwater. Quando gli è stato abbiamo chiesto quali progetti imminenti avesse nella sua agenda è stato veloce a riferirsi alla pellicola incentrata sul personaggio DC. Quando gli sono stati chiesti dei dettagli, ha semplicemente risposto che il film presenterà una “versione diversa di Flashpoint rispetto a quanto ti aspetti”.

I fan dei fumetti di Flash saranno ben contenti di veder un adattamento della trama di Flashpoint. Nei fumetti, Barry Allen si sveglia e scopre che ora esiste in una realtà alternativa, una in cui non ha poteri e le sue varie abilità, e dove sua madre non è mai morta. Nora Allen vive ma Thomas Wayne, non Bruce, è Batman (uno piuttosto violento e un omicida), gli Atlantidei hanno distrutto l’Europa e ora ne controllano gran parte della parte occidentale, e sono in guerra contro le Amazzoni, Cyborg è il più grande eroe della Terra e Superman non è mai cresciuto in Kansas fra sole, amori adolescenziali e campi di mais. Alla fine della storia Barry tenta di tornare indietro nel tempo per riportare le cose alla normalità, ma come sappiamo le cose non vanno come si sarebbe aspettato.

Durante la promozione del sequel di IT, al regista è stato anche chiesto se avrebbe portato la sua sensibilità horror e presentando degli elementi dei suoi film precedenti nell’incursione solista di Ezra Miller, al che il regista ha risposto:

“Elementi dell’orrore? Non credo. Ciò che mi ha affascinato di Flash è il dramma umano che racchiude dentro di se. I sentimenti e le emozioni umane che rappresentano il dramma dentro di lui. Sarà però anche divertente. Non posso promettere che ci sarà una serie di elementi horror, davvero, ma sarà una bellissima storia umana.”

Ezra Miller ha recentemente confermato che il suo film stand-alone di The Flash era sul tavolo delle trattative da un po’. Durante l’estate, sono emerse notizie che Andy Muschietti era in trattative per dirigere il film a lungo in sviluppo. Mentre Andy Muschietti sembra aver confermato il suo coinvolgimento nel progetto, il regista si prenderà qualche mese di pausa per immergersi in un nuovo progetto, anche se a quanto pare ha effettivamente concluso un accordo per dirigere il film DC.

Le divergenze creative hanno afflitto a lungo il film di Flash con Ezra Miller. Mentre il progetto sembrava aver guadagnato un certo slancio con John Frances Daily e Jonathan Goldstein a bordo, Ezra Miller, che inizialmente era stato scelto per interpretare il personaggio in Batman v Superman di Zack Snyder, iniziò a scontrarsi con il duo di registi che preferiva un approccio più leggero, in contrasto con la visione più oscura che Ezra Miller voleva.

Dopo mesi di compromessi reciproci, John Frances Daily e Jonathan Goldstein hanno deciso di uscire completamente dal progetto. Mentre lo studio ha respinto la sceneggiatura di Ezra Miller e Grant Morrison per The Flash, Ezra Miller rimane la star del film.

