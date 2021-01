The Flash: Phil Lord rivela che aveva sviluppato qualcosa di “davvero divertente” assieme a Zack Snyder

L’ex scrittore di The Flash, Phil Lord, con Ezra Miller ha rivelato che era in programma qualcosa di “davvero divertente” per il film solista del velocista scarlatto.

Potrebbe passare un po’ di tempo prima che Ezra Miller abbia il suo film del DC Extended Universe, ma secondo l’ex scrittore Phil Lord, il piano originale per The Flash era “davvero divertente”. Il film ha recentemente fatto notizia in quanto un rapporto di The Wrap dice che il cameo del Cyborg di Ray Fisher nel film è stato completamente scritto. Non è chiaro se Fisher fosse incluso nel trattamento originale di Phil Lord e Chris Miller per il progetto, ma era ambientato nella stessa linea temporale del Justice League di Zack Snyder.

Durante una conversazione su Twitter su ciò che Zack Snyder, Phil Lord e Chris Miller avevano pianificato per The Flash, Lord ha spiegato che avevano “preparato qualcosa di veramente divertente” prima di elogiare Snyder e il suo team.

The Flash ha avuto un periodo turbolento sulla strada circa la produzione, ma con il regista di IT, Andy Muschietti, al timone, il film di Ezra Miller inizierà apparentemente le riprese ad aprile.

Potete dare un’occhiata a Phil Lord che parla del progetto qui sotto.

We cooked up something really fun. Lovely spending time with Zack and team and seeing what they were up to — Phil Lord #WinGA #BlackLivesMatter #WearAMask (@philiplord) January 5, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...