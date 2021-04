The Flash: Ray Fisher elogia l’approccio di Andy Muschietti e spera ancora nell’inclusione di Cyborg

Allo stato attuale, il Cyborg di Ray Fisher non dovrebbe essere nel film di Flash della DC Films che inizierà la produzione nel giro di poche settimane. Secondo lo stesso Fisher, sarebbe “un peccato” se lui e lo studio non riuscissero però ad appianare le loro divergenze e includere Cyborg nel film.

Parlando con Empire, Fisher ha detto che lui e il regista Andy Muschietti erano sulla stessa lunghezza d’onda su come trattare Cyborg nel film. Per quanto ne sappiamo, ciò non è stato purtroppo abbastanza per convincere i dirigenti dello studio del contrario.

“Andy sembra avere la testa a posto e ha capito questi personaggi rendendo la relazione più di una semplice dimostrazione di superpoteri”, ha detto Fisher alla rivista. “Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda per questo, e sarebbe un peccato se non ci fosse modo di risolvere il problema.”

Poco dopo che Fisher ha convinto la WarnerMedia ad avviare un’indagine sulle azioni di vari dirigenti e registi dello studio sul set di Justice League, è emerso che l’attore non sarebbe più apparso in The Flash a causa di una riscrittura della sceneggiatura. La dichiarazione completa di Fisher sulla situazione può essere letta nella sua interezza di seguito.

“Ho ricevuto la conferma ufficiale che la Warner Bros. Pictures ha deciso di rimuovermi dal cast di The Flash”, ha esordito Fisher. “Non sono assolutamente d’accordo con la loro decisione, ma non sorprende. Nonostante il malinteso, il coinvolgimento di Cyborg in The Flash era molto più grande di un cameo – e mentre piango l’opportunità perduta di riportare Victor Stone sullo schermo, portare consapevolezza circa le azioni di Walter Hamada si rivelerà un contributo molto più importante al nostro mondo. Il 30 dicembre 2020, ho chiarito che non posso – con la coscienza pulita – partecipare a nessuna produzione associata all’attuale presidente della DC Films, Walter Hamada. Il ragionamento alla base di quella dichiarazione era duplice:

1) il tentativo intenzionale di Walter di minare l’indagine attorno a Justice League al fine di proteggere il suo amico, ed ex co-presidente, Geoff Johns.

2) Il tentativo di Walter di proteggersi contribuendo alla diffusione pubblica di bugie e disinformazione su di me e sull’indagine circa Justice League nella dichiarazione del 4 settembre della Warner Bros. Picture a The Wrap.”

