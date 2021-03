The Flash: Ron Livingston sostituirà Billy Crudup nel ruolo di Henry Allen

Il film solista di Flash sta finalmente iniziando la produzione, ei fan non vedevano l’ora di vedere chi si unirà al Velocista Scarlatto di Ezra Miller nel tanto atteso film.

Dopo che all’inizio di questo mese è arrivata la notizia che Billy Crudup non avrebbe ripreso il ruolo di Henry Allen nel film a causa di un conflitto di programmazione con The Morning Show di Apple TV +, ora sappiamo chi subentrerà. Oggi, Variety ha annunciato che la star du Office Space e Band of Brothers, Ron Livingston, sarebbe stato il sostituto di Crudup come Henry, il padre di Barry Allen.

Nei fumetti, Henry Allen è un medico accusato dell’omicidio di sua moglie, Nora (Maribel Verdu), un incidente che alimenta sia il desiderio di Barry di entrare nel mondo della scienza forense, sia la sua spinta personale a diventare il superoere che tutti conosciamo. Quella dinamica è stata recentemente mostrata in una manciata di scene nella Zack Snyder’s Justice League in cui Crudup interpretava un Henry incarcerato.

The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore.

Sasha Calle è stata scelta per il ruolo di Kara Zor-El / Supergirl, e dovrebbe comparire anche lei nel film, anche se non sappiamo in che forma.

Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey.

