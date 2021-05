The Flash: Sasha Calle ha mostrato il look che adotterà per interpretare Supergirl?

Il 2022 si concluderà in bellezza per il DC Extended Universe con l’uscita di The Flash il 4 novembre.

Questo film è stato in lavorazione in seno alla Warner Bros. da diversi anni, e inizialmente avrebbe dovuto debuttare direttamente dopo la Justice League del 2017, sebbene abbia subito numerosi ritardi a causa dei cambiamenti di personale. Ora che le rotative stanno finalmente girando per questa avventura multiversale, i fan possono finalmente aspettarsi di vedere un po’ di più dei suoi personaggi a figura intera.

The Flash sarà caratterizzato dal Barry Allen di Ezra Miller insieme a due diversi Bruce Wayne interpretati sia da Ben Affleck che da Michael Keaton. Inoltre, il film permetterà il debutto della Supergirl di Sasha Calle, introducendo l’eroina nel DCEU per la prima volta dopo essere stata interpretata da Melissa Benoist nello show televisivo Supergirl per sei stagioni.

In preparazione per assumere questo ruolo, Calle ha condiviso un aggiornamento sui social media, che secondo molti lascia intendere mostri l’aspetto che l’attrice assumerà incarnando la figlia di Krypton.

E più che probabile le cose non stiano così, e la nostra giovane attrice in realtà abbia pubblicato questa foto come BTS di un qualche spot a cui ha preso parte, probabilmente uno di quelli sviluppati per profumi o cosmetici in generale.

Però c’è da fare anche un’altra precisazione. Sebbene questo possa essere un po’ uno shock per i fan, potrebbero esserci delle ragioni per cui ha questo taglio di capelli. Questo potrebbe semplicemente essere l’aspetto che il DCEU sta cercando per la sua Supergirl, già visto in iterazioni passate nei fumetti. Mentre la popolarissima Kara Danvers ha tipicamente sfoggiato il capello biondo fluente, altri personaggi come Cir-El sono stati visti con l’aspetto più simile a quello di Sasha Calle.

