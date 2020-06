The Flash: un rumor vedrebbe Jeffrey Dean Morgan in trattativa per interpretare Batman

Nell’ormai evento cult dei fumetti intitolato The Flashpoint Paradox, di Geoff Johns, che ha riavviato l’universo DC creando la collana New 52 nel 2011, The Flash ha viaggiato indietro nel tempo per prevenire la morte di sua madre e nel processo ha creato una nuova sequenza temporale.

In questo universo DC alternativo, Bruce Wayne è stato a Crime Alley. Di conseguenza, Thomas Wayne divenne un Batman molto vendicativo mentre Martha Wayne divenne il Joker. Come sappiamo quella versione di Batman è diventata estremamente popolare nel corso degli anni ed è tornata nei fumetti alcune volte dopo Flashpoint, ed adesso pare che potremmo vederlo presto sul grande schermo.

Secondo un rapporto di The Cinema Spot scritto da Thomas Polito, noto insider che alcune volte c’ha preso, Jeffrey Dean Morgan potrebbe tornare al DCEU per riprendere il ruolo da Batman V Superman di Thomas Wayne nel prossimo film di Flash, che sarà basato liberamente su Flashpoint.

Ovviamente è solo una voce al momento e non c’è ancora conferma ne modo di darla, ma data la popolarità di Thomas Wayne/Batman, ed il desiderio dell’attore di portarlo in scena da non poco tempo, avrebbe molto senso per loro portarlo in scena.

Christina Hodson, scrittrice di Birds of Prey, sta scrivendo la sceneggiatura per il regista di It, Andy Muschietti. Ezra Miller recita nel film, riprendendo il ruolo di Barry Allen da Justice League. Il film dovrebbe arrivare nei cinema il 3 giugno 2022.

