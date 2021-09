The Flash: un rumor vorrebbe il ruolo di Ben Affleck poco più lungo di un cameo

Dopo aver impiegato molti anni per tornare finalmente in carreggiata dopo la dipartita di Zack Snyder, il DCEU ha una vasta lista di progetti in programma. Dai sequel cinematografici di successo per eroi affermati, ai film e alle serie originali di HBO Max, non mancheranno i contenuti DC nel prossimo futuro.

Ma tra tutti, il tanto atteso debutto da solista di Ezra Miller nei panni di The Flash potrebbe essere il più grande del gruppo. La prima uscita cinematografica indipendente del velocista è destinata ad esplorare finalmente il multiverso DC, ed i fan sono in trepidante attesa di vedere il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di Batman, come anche il debutto di Sasha Calle come Supergirl.

Con le riprese in corso in tutto il Regno Unito, c’è stata un’abbondanza di leak dietro le quinte dell’intero cast, che hanno offerto al pubblico desideroso una sbirciatina a ciò che uscirà nei cinema nel novembre del 2022.

Da quando è stato inizialmente annunciato, molti fan del DCEU hanno atteso con ansia il ritorno del Batman di Ben Affleck in The Flash. Fino ad ora, non è stato chiaro quanto grande sarà il ruolo del vincitore dell’Oscar, ma recenti rumor sembrano aver suggerito che Affleck potrebbe avere solo un breve ruolo.

Secondo un recente tweet dell’insider del settore KC Walsh di Geeks Worldwide, l’attore di Batman, Ben Affleck, ha concluso con The Flash dopo solo una settimana di riprese. Sulla base di questo, sembra che il ruolo di Affleck sarà solo in un cameo esteso e non un ruolo primario come molti fan si aspettavano.

La controfigura di Ben Affleck è stata avvistata in costume in sella al Batcycle sul set di Glasgow di una sequenza d’azione girata a luglio. Mentre è chiaro che il crociato incappucciato del DCEU entrerà in qualche modo nel vivo dell’azione del film, sembra che sarà per poco più di un lungo cameo.

