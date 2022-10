The Flash: un rumor vorrebbe la Warner esser interessata a George MacKay per sostituire Ezra Miller

La Warner Bros. ha cercato di far decollare The Flash da molti anni ormai, e finalmente arriverà nei cinema la prossima estate. Purtroppo da tempo circola una polemica virale che circonda l’attività illegale e lo stato mentale dello stesso Barry Allen, Ezra Miller.

Con lo studio che ora dovrebbe chiudere con Miller dopo The Flash alla ricerca di un nuovo attore per continuare il franchise in sequel e team-up, i fan hanno proposto molti candidati per il ruolo del prossimo speedster del DCEU. Tra i favoriti per sostituire Miller c’è l’attore di The CW in Flash, Grant Gustin, Dylan O’Brien e Lucas Till.

Ma ora è emersa una nuova voce che potrebbe rivelare chi Warner Bros. spera possa diventare il prossimo Flash, e molti fan adorano l’idea.

A seguito di notizie secondo cui Ezra Miller sarà recastato dopo il film da solista DCEU a causa delle polemiche che circondano l’attore, nuove voci hanno indicato chi potrebbe essere la scelta della Warner per sostituirlo. Secondo l’insider MyTimeToShineHello, lo studio ha una rosa di attori sostitutivi per Barry Allen, con George MacKay di 1917 che spicca. Secondo quanto riferito, la Warner deciderà chi alla fine si assicurerà il ruolo dopo l’uscita di The Flash. Anche Grace Randolph ha sostenuto che MacKay è la scelta prima della Warner, cosa che però non da affidabilità al rumor dato lo status della Randolph.

KC Walsh di GWW ha proseguito facendo notare che la voce è “vera, ma non definitiva” poiché lo studio aspetterà e vedrà la “percezione pubblica sul film” prima di decidere.

Le voci sulla star di 1917 che avrebbe preso il posto di The Flash sono state accolte con un’ampia varietà di reazioni, tra cui alcune molto positive.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...