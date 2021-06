The Flash: un rumor vorrebbe l’apparizione di Grant Gustin in un cameo

Il Flash di Grant Gustin pare sia l’ultimo supereroe DC ad esser stato aggiunto al cast del lungometraggio del Velocista Scarlatto in cameo, stando ad un nuovo rapporto.

La star della serie The Flash della CW interpreta il velocista Barry Allen, ed ha incrociato il Barry Allen di Ezra Miller quando l’Arrowverse ha incontrato il DC Extended Universe nella quarta parte dell’evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite. Dopo sette stagioni della serie CW, la versione del personaggio di Gustin sembra farà il suo debutto cinematografico nel film di Andy Muschietti. Il presunto “cameo a sorpresa” di Gustin è stato riportato per la prima volta da The Illuminerdi, quindi è da prendere con le dovute pinze.

Se Gustin davvero si unisse al film, sarebbe affiancato da un cast che include Miller, Ben Affleck come il Batman del DCEU, Michael Keaton come Cavaliere Oscuro dai film di Tim Burton, Kiersey Clemons come Iris West, Maribel Verdú e Ron Livingston come Nora e Henry Allen e Sasha Calle nei panni della Supergirl.

“Questo film è un po’ una cerniera nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide”, ha detto Muschietti in precedenza a Vanity Fair. “È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che hai visto esiste, e tutto ciò che vedrai esiste, nello stesso multiverso.”

Il produttore esecutivo e showrunner di Flash, Eric Wallace, aveva precedentemente parlato delle speranze che Gustin potesse apparire nella DC al cinema, dicendo a Discussing Film nel 2020 che la porta era aperta anche a Miller per tornare nell’Arrowverse.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...