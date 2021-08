The Flash: un rumor vuole la presenza di un Barry Allen cattivo come antagonista

Il regista Andy Muschietti ha confermato nel gennaio del 2020 che mentre The Flash baserà la sua trama sull’iconica run “Flashpoint” dei fumetti, sarà una “versione di Flashpoint diversa da quella che ti aspetti”.

Una differenza fondamentale rispetto al materiale originale è che Thomas Wayne non apparirà in un ruolo secondario come nella storia originale. Invece, il Flash di Ezra Miller riceverà aiuto dal Batman di Michael Keaton. E sappiamo ci sarà anche il Batman di Ben Affleck (che secondo i rumor dovrebbe partecipare alle riprese a settembre), e la Supergirl di Sasha Calle.

Nel luglio del 2021, sono emerse delle foto dal set londinese di The Flash che mostravano Ezra Miller mentre interpretava una scena nei panni di Barry Allen insieme a un apparente sosia. I fan hanno teorizzato che questa controparte di Barry fosse una versione in realtà alternativa del metaumano di Central City, forse proveniente dall’universo in cui esiste il Batman di Michael Keaton.

I due sembravano essere immersi in una conversazione in quelle foto dal set mentre camminavano per una strada in abiti civili. Sfortunatamente per Barry Allen, questo doppelganger non sarà così amichevole come sembra.

Stando ad un rumor condiviso da The Direct, che vi invitiamo a prendere con le dovute pinze, pare che questo “altro” Barry Allen fungerà da cattivo principale nel film, agendo come un’antagonista nominato “Dark Flash”. Secondo questa fonte, gli elementi di questa trama saranno fortemente ispirati alla trama della run “Flashpoint”, e il Dark Flash somiglierà molto all’Anti-Flash.

