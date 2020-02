The Flash: una possibile sinossi preliminare anticipa l’adattamento di Flashpoint

Una potenziale sinossi preliminare per The Flash con Ezra Miller parrebbe esser emersa online, rivelando un’adattamento della trama di Flashpoint.

Una sinossi per The Flash è apparentemente arrivata online, anticipando l’adattamento della leggendaria trama di Flashpoint, una delle storie più importanti del New 52 nel 2011. Il regista Andy Muschietti aveva precedentemente confermato che un rimando o parte della trama di Flashpoint sarebbe stata effettivamente nel film, e ora una possibile sinossi è arrivata online grazie a Production Weekly, parrebbe rivelare che apparentemente The Flash potrebbe influenzare il DC Extended Universe in maniera piuttosto estesa.

La sinossi di The Flash spiega che dopo esser tornato indietro nel tempo per salvare sua madre, Barry ha modificato il presente, e al suo ritorno la Justice League non esiste più. Quindi, sebbene non sembri un adattamento diretto dei fumetti di Flashpoint, sarà interessante vedere cos’altro utilizzerà Andy Muschietti dal materiale sorgente, come ad esempio la guerra tra Atlantide e Themiscyra. È ancora possibile che The Flash possa essere usato per spiegare la nuova direzione che la DC e la Warner stanno seguendo con il DCEU.

Dai un’occhiata alla sinossi qui sotto.

“La trama vede Barry Allen / The Flash viaggiare indietro nel tempo per evitare l’omicidio di sua madre. Tuttavia, quando torna al presente, sua madre è ancora viva ma il mondo è un incubo, la Justice League non esiste e Barry deve fare tutto il possibile per sistemare le cose… o quanto di più vicino possibile alla cosa giusta.”

Ezra Miller ha recentemente confermato che il suo film stand-alone di The Flash era sul tavolo delle trattative da un po’. Durante l’estate, sono emerse notizie che Andy Muschietti era in trattative per dirigere il film a lungo in sviluppo. Mentre Andy Muschietti sembra aver confermato il suo coinvolgimento nel progetto, il regista si prenderà qualche mese di pausa per immergersi in un nuovo progetto, anche se a quanto pare ha effettivamente concluso un accordo per dirigere il film DC.

Le divergenze creative hanno afflitto a lungo il film di Flash con Ezra Miller. Mentre il progetto sembrava aver guadagnato un certo slancio con John Frances Daily e Jonathan Goldstein a bordo, Ezra Miller, che inizialmente era stato scelto per interpretare il personaggio in Batman v Superman di Zack Snyder, iniziò a scontrarsi con il duo di registi che preferiva un approccio più leggero, in contrasto con la visione più oscura che Ezra Miller voleva.

Dopo mesi di compromessi reciproci, John Frances Daily e Jonathan Goldstein hanno deciso di uscire completamente dal progetto. Mentre lo studio ha respinto la sceneggiatura di Ezra Miller e Grant Morrison per The Flash, Ezra Miller rimane la star del film.

Mi piace: Mi piace Caricamento...