The Flash: Warner rilascia un teaser poster e annuncia l’arrivo del trailer durante il Super Bowl

“I mondi si scontrano”. Il primo trailer di The Flash è stato confermato per essere trasmesso durante il Super Bowl questa domenica, quindi per stemperare l’attesa i DC Studios hanno presentato il primo poster promozionale.

Il poster presenta l’uomo più veloce del mondo (Ezra Miller) in piedi all’ombra del pipistrello.

Entrambe le versioni di Batman, quelo di Michael Keaton e quello di Ben Affleck, dovrebbero apparire nel film, anche se alcuni rumor la cui affidabilità e dubbia, hanno lasciato intendere che negli ultimi mesi sono stati apportati alcuni cambiamenti significativi alla pellicola. In ogni caso, questo poster rende abbastanza chiaro che una versione del Cavaliere Oscuro avrà un ruolo forte nella storia.

La sinossi preliminare condivisa da un sito, che rappresenta la divisione del Regno Unito della Warner Bros. Entertainment, recita quanto segue: “Ezra Miller interpreta Barry Allen, alias The Flash, che spinge i limiti dei suoi superpoteri nel primo lungometraggio indipendente del DC Super Hero”.

Dopo anni di battute d’arresto nella produzione, cambiamenti di sceneggiatura e ritardi nei programmi causati dalla pandemia, Andy Muschietti è stato scelto per guidare la carica di uno dei film DC più attesi di tutti i tempi. Mentre Barry Allen è stato un personaggio polarizzante nel DCEU, il suo primo film da solista, insieme a non uno ma due Batman, dovrebbe fare scuotere l’intero universo cinematografico – e secondo alcuni anche quello televisivo.

Potete vederlo qui sotto:

Check out the teaser poster for The Flash and tune in during the big game for the official trailer. #TheFlashMovie pic.twitter.com/CEDjDD3fuC

— The Flash (@theFlash) February 10, 2023