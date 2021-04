The Flash: Wayne Manor nelle nuove foto dal set del film del DCEU

Non è un segreto che The Flash sia uno dei film DCEU più attesi, principalmente perché aprirà le porte del multiverso come mai prima d’ora. Diretto da Andy Muschietti, il film mostrerà il ritorno di Ezra Miller nei panni del Velocista Scarlatto, che dovrebbe essere affiancato da un cast stellare, ispirato dalla famosa run Flashpoint Paradox.

The Flash presenterà il ritorno nel DCEU di Ben Affleck nei panni di Batman e l’inclusione a sorpresa del Criociato Incappucciato di Michael Keaton. Oltre ai due Cavalieri Oscuri, il film includerà anche personaggi importanti della vita di Barry Allen come la Iris West di Kiersey Clemons e il Henry Allen di Ron Livingston.

La produzione per il progetto di alterazione del multiverso è iniziata ufficialmente nell’aprile 2021 e diverse foto dal set hanno già anticipato l’aspetto di due versioni della Batmobile.

Ora, un altro luogo che ha stretti legami con il Cavaliere Oscuro è emerso in nuove foto dal set del film.

Peterborough Telegraph ha portato alla luce una nuova serie di foto dal set di The Flash, mostrando un nuovo sguardo alla Wayne Manor del Batman di Michael Keaton dal film del 1989. Le foto sono state scattate dalla Burghley House a Petersborough, in Inghilterra. Vale la pena sottolineare che The Flash presenterà una versione diversa della Wayne Manor di Keaton poiché il film originale utilizzava la Knebworth House invece della Burghley House a Petersborough.

Primeiras imagens do set de The Flash em Lincolnshire,

Onde podemos ver a Mansão Wayne do Batman do Michael Keaton. pic.twitter.com/HfoxQC6FRi — Pagina Nerdica (@paginanerdicaof) April 30, 2021

Sulla base di ciò che è stato rivelato, sembra che The Flash renderà omaggio ai film di Batman di Tim Burton incorporando luoghi familiari come Wayne Manor. Anche se è un luogo diverso dalla vita reale, l’aspetto di questo Wayne Manor ricorda ancora da vicino quello che è stato mostrato nel film del 1989.

E’ ancora da confermare che Barry Allen di Ezra Miller viaggerà nel tempo nel film, ma la presenza del multiverso sembra suggerire che la barriera spazio-temporale sarà infranta.

Justice League ha stabilito l’amicizia tra Bruce Wayne e Barry, e ha senso a livello narrativo per quest’ultimo seguire il miliardario una volta finito in una realtà parallela. La presenza di Wayne Manor sembra suggerire che questa è la prima location in cui Barry andrà nel film, ma l’eroe sarà probabilmente scioccato quando scoprirà che il Batman di questo mondo è la versione di Michael Keaton.

Questo rende anche omaggio alla trama di Flashpoint dai fumetti DC Comics, in cui Barry è andato nella Batcaverna per cercare l’assistenza di Bruce Wayne. Tutto sommato, The Flash si preannuncia come un eccitante film del DCEU che apre numerose possibilità per il franchise.

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.

