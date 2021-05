The Force Awakens From Its Nap: Disney + annuncia il corto dei Simpson a tema Star Wars

Disney + ha in serbo grandi progetti per la celebrazione dello Star Wars Day di domani, incluso un nuovissimo cortometraggio sui Simpson a tema Star Wars.

Oltre al già annunciato Star Wars Art Showcase e Star Wars: The Bad Batch, Disney + farà fare il debutto a Maggie Simpson come force-user e ovviamente altre esperienze ad alto tasso di divertimento targato Star Wars.

Maggie Simpson in “The Force Awakens From Its Nap” porta i personaggi dell’universo di Star Wars a Springfield. Secondo un comunicato stampa, questo è il primo di una serie di cortometraggi promozionali dei Simpson creati per il servizio di streaming durante tutto l’anno. Ciascuno vedrà i Simpson rendere omaggio ad alcuni dei grandi marchi della The Walt Disney Company e agli spettacoli più famosi di Disney +.

Come annunciato la scorsa settimana, Lucasfilm e Disney + mostreranno l’artwork originale per il 4 maggio nei prossimi giorni. Il servizio ha commissionato l’artwork a “un gruppo globale di artisti e fan di Star Wars” per rappresentare i film e le serie televisive del franchise, portandoli in vita in nuovi modi e nuovi stili. L’artwork apparirà su Disney + fino al 9 maggio e sarà disponibile per l’acquisto tramite Amazon.

Star Wars: The Bad Batch, Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap e l’Art Showcase saranno disponibili su Disney + negli Stati Uniti il 4 maggio. Ecco le informazioni ufficiali su quei progetti e altro da Disney +:

Star Wars: The Bad Batch: La serie segue i cloni d’élite e sperimentali della Bad Batch (introdotta per la prima volta in “The Clone Wars”) mentre trovano la loro strada in una galassia in rapida evoluzione subito dopo la Guerra dei Cloni. I membri della Bad Batch – una squadra unica di cloni che variano geneticamente dai loro fratelli nell’esercito – possiedono ciascuno un’abilità eccezionale e singolare che li rende soldati straordinariamente efficaci. Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni, affronteranno audaci missioni da mercenari mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo.

Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap: In un asilo nido lontano, molto lontano… ma ancora a Springfield, Maggie è alla ricerca del suo ciuccio rubato. La sua avventura la porta faccia a faccia con i giovani Padawan, i Signori dei Sith, i droidi, la feccia ribelle e una battaglia finale contro il lato oscuro, in questo cortometraggio originale che celebra la galassia di Star Wars.

Star Wars Biomes: fai una vacanza virtuale in alcuni dei luoghi più iconici e amati dei film di Star Wars come Hoth, Tatooine e Sorgan mentre questa affascinante serie ti trasporta per tour fly-over di una galassia lontana lontana.

Star Wars Vehicle Flythroughs: scopri da vicino due delle navi più iconiche e amate dei film di Star Wars mentre questo affascinante contenuto conduce gli spettatori in un’esplorazione degli interni e degli esterni memorabili del Millennium Falcon e di un Imperial Star Destroyer.

Mi piace: Mi piace Caricamento...