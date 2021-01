The Forever Purge: una prima immagine dal quinto e ultimo capitolo della saga

The Forever Purge segna il quinto e ultimo episodio del franchise di The Purge, noto in Italia come La Notte del Giudizio, e sembra destinato a portare le cose a un climax infuocato.

Il film si svolgerà dopo gli eventi di Election Year (mentre The First Purge ha agito come prequel dell’originale del 2013) e sarà incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), che trovano conforto in un ranch texano, essendo fuggiti da un cartello della droga in Messico. Le cose vanno storte quando un gruppo di estranei decide di continuare ad esercitare il loro diritti della purga oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge.

“È una storia incredibile di latinoamericani e americani che si uniscono per vincere contro la disperazione e il male”, dice il regista Everardo Gout a Total Film.

Unire emozioni e commenti sociopolitici è qualcosa per cui i film di The Purge sono famosi. Con questo, il creatore / scrittore James DeMonaco spera di “mettere le cose in chiaro” sui temi generali della serie, condannando alcuni eventi forse più fortemente di prima.

“’Voglio che le mie intenzioni siano chiarissime su cosa penso della violenza e cosa sta succedendo nel mondo’. Questo è quello che mi ha detto”, ricorda Gout. “È distopico, ma sta cercando di farci guardare allo specchio. Ti fa pensare: ‘Cazzo, se venissi spinto in un angolo, farei lo stesso?’. Una volta che apri quella porta, come fai a chiuderla di nuovo?”

Qui sotto potete vedere l’immagine:

The Forever Purge è un film horror di fantascienza d’ azione distopico americano di prossima uscita diretto da Everardo Gout e scritto e co-prodotto da James DeMonaco . Il film è interpretato da Ana de la Reguera , Josh Lucas , Tenoch Huerta , Leven Rambin , Will Patton e Cassidy Freeman . È la quinta e ultima puntata del franchise Purge , raffigurante l’annuale “Purge”, un periodo di 12 ore in cui tutti i crimini in America, compreso l’omicidio, sono legali.

Le riprese si sono svolte in California da novembre 2019 a febbraio 2020. L’ uscita di Forever Purge è prevista per Universal Pictures il 9 luglio 2021.

Il film era originariamente previsto per l’uscita nelle sale negli Stati Uniti dalla Universal Pictures il 10 luglio 2020. Il 15 maggio 2020, la sua uscita è stata posticipata a causa della pandemia COVID-19, senza nuove uscite. data data. L’8 luglio 2020, è stato riferito che il film era stato riprogrammato per il 9 luglio 2021.

