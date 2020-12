The Games Awards: Tom Holland ospite, trailer di Uncharted in arrivo?

Manca poco più di una settimana ai The Games Awards, uno dei tanti eventi dove vengono premiati i giochi più apprezzati del 2020 e in molti sono in attesa di scoprire quali sorprese ci potrà riservare questa nuova edizione. Ebbene, Geoff Keighley, creatore, organizzatore e conduttore dei Games Awards ha annunciato su Twitter un ospite d’eccezione, ovvero Tom Holland!

L’attore, noto sopratutto per essere lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ha da poco finito le riprese di Uncharted, il film prequel della saga creata da Naughty Dog che vedrà le avventure di un giovane Nathan Drake, interpretato proprio da Holland e la sua presenza all’evento potrebbe significare che vedremo il primo trailer proprio durante quest’ultimo.

Nulla di confermato, ma considerando l’immagine con cui Keighley ha annunciato la presenza dell’attore britannico, è molto probabile che qualcosa di legato al film venga annunciato. È anche vero che non è la prima volta che qualcuno di legato al cinema venga invitato come ospite ai The Games Awards, anche i Fratelli Russo, registi di Avengers Infinity War ed Avengers Endgame, furono invitati all’evento e molti speculavano su un qualche annuncio particolare legato al Marvel Cinematic Universe e invece presentarono solo i vincitori di una determinata categoria ma mai dire mai, scopriremo tutto l’11 dicembre.

Uncharted è attualmente previsto per il 26 luglio 2021 nelle sale americane, a meno che non ci siano altri rinvii dovuti alla pandemia in corso nel mondo.

