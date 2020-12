The Gray Man: Ana de Armas nel cast dell’action dei fratelli Russo

Ana de Armas nel cast dell’action dei fratelli Russo intitolato The Gray Man, insieme a Ryan Gosling e Chris Evans.

I fratelli Russo, dopo aver passato sei anni a lavorare con immense produzioni quali i loro film dei Marvel Studios, torneranno dietro la macchina da presa per un altro grande progetto: The Gray Man. Si tratta di un film action che vedrà per protagonista Chris Evans, tratto dall’omonimo romanzo di Mark Greaney, sul quale Netflix sembra voglia puntare molto per creare un franchise in stile 007 o Jason Bourne.

Infatti, il film è stato annunciato come la più grande produzione Netflix, dato che potrà godere come budget con una somma superiore ai 200 milioni di The Irishman di Martin Scorsese.

Oggi arriva la notizia che un altro importante nome della recitazione si è unito al cast del film: Ana de Armas.

L’attrice è nota per essersi fatta conoscere col thriller Knock Knock di Eli Roth, ma è nota soprattutto per essere la Joi in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve e, recentemente, la dolce Marta Cabrera in Cena con delitto di Rian Johnson.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni circa il ruolo che avrà Ana de Armas, ma data la natura del film non mi stupirei se avesse un ruolo simile a quello di una bond girl. Ruolo che, tra l’altro, le vedremo ricoprire in No time to die nella prossima primavera.

Fonte: ScreenWeek

The Gray Man al momento non ha una data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà diretto da Anthony e Joe Russo, su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, tratta dall’omonimo romanzo di Mark Greaney, e con Palak Patel e Joe Roth come produttori.

Nel cast Chris Evans (Lloyd Hansen), Ryan Gosling(Court Gentry) e Ana de Armas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...