The Green Hornet e Kato: Universal e Amasia al lavoro su un nuovo film

Universal Pictures e Amasia Entertainment stanno collaborando per sviluppare un film basato sui personaggi classici Universal

A gennaio Amasia ha vinto i diritti del franchise per il film di Green Hornet con i co-fondatori di Amasia, Michael Helfant e Bradley Gallo. Helfant è un veterano dirigente di Hollywood che è stato presidente e direttore operativo dei Marvel Studios per diversi anni a partire dal 2005.

“The Green Hornet” è nato negli anni ’30 come un programma radiofonico basato sul personaggio di Britt Reid, proprietario / editore di The Daily Sentinel. La serie TV del 1966 introdusse Bruce Lee negli Stati Uniti nel ruolo del compagno di Reid, Kato. Seth Rogen ha recitato in The Green Hornet della Sony, prodotto da Neal Moritz e diretto da Michel Gondry, generando 227 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino con un budget di 120 milioni di dollari.

La Universal ha annunciato l’accordo giovedì con Peter Cramer, presidente della Universal Pictures, che ha affermato in una dichiarazione:

“The Green Hornet è uno dei racconti di supereroi più iconici e amati mai creati, e ha intrattenuto generazioni di fan in ogni forma di narrazione. Siamo entusiasti di collaborare con Michael, Bradley e l’intero team Amasia per lanciare un nuovo entusiasmante mondo cinematografico per Britt Reid, Kato e Black Beauty, e non vediamo l’ora di condividerlo presto con il pubblico globale.”

Helfant ha poi aggiunto:

“La Universal sarà la dimora ideale per il nostro nuovo calabrone verde e il nostro nuovo Kato. Il team della Universal condivide la nostra passione ed entusiasmo per la proprietà e dedicherà le risorse per lanciare un franchise globale. Ed è molto bello che la Universal fosse il distributore originale dei serial cinematografici degli anni ’40. Il nostro obiettivo è realizzare un film che i fan adoreranno e che i nuovi fan adoreranno scoprire. Con la Universal, sembra che stiamo fondendo il passato e il futuro, creando una versione contemporanea del franchise, fresca ed eccitante nel rispetto della sua lunga eredità e storia. Non vedo l’ora!”

Amasia è la produttrice esecutiva di Dark Shadows: Reincarnation per la Warner Bros. Television ed è attualmente impegnata nella post-produzione di “Wild Mountain Thyme” di John Patrick Shanley, con Emily Blunt, Jamie Dornan, Christopher Walken e Jon Hamm. Amasia ha anche recentemente pubblicato “Them That Follow”, con Olivia Colman, Kaitlyn Dever, Alice Englert, Jim Gaffigan, Walton Goggins, Thomas Mann e Lewis Pullman.

