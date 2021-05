The Green Knight: ecco i suggestivi character poster del film

Uno dei film che doveva essere rilasciato nel 2020, e che non è stato spostato per il rilascio in streaming è The Green Knight.

Il film di A24 doveva originariamente debuttare lo scorso anno, ma lo studio ha deciso toglierlo dalla programmazione in attesa del 2021 e di uno spazio per l’uscita nelle sale.

Questo è un film fantasy epico scritto e diretto da David Lowery, la cui gamma è esemplificata da sforzi di regia come il drago di Pete’s Dragon profondamente umano della Disney e il dramma esistenziale alla A Ghost Story. Il suo nuovo film ha creature, Dev Patel nei panni di un cavaliere in missione, e vanta il R-rating (per “nudità esplicita” a quanto pare).

Quindi sì, in breve, The Green Knight è uno dei film più attesi dell’anno, e A24 ha appena pubblicato una serie di splendidi poster dei personaggi che non fanno che aumentare l’eccitazione. Ispirato alla leggenda arturiana e basato sulla storia d’amore tra Sir Gawain e il cavaliere verde, Patel interpreta il protagonista Sir Gawain, il testardo nipote di Re Artù, che si imbarca in una missione per affrontare il Cavaliere Verde, la creatura dall’aspetto d’albero che può essere visto nei poster qui sotto.

Il cast di supporto include il premio Oscar Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

Potete vedere i poster tutti nel post qui sotto:

The Green Knight, film diretto da David Lowery, è la storia del nipote di Re Artù, un giovane cavaliere di nome Sir Gawain (Dev Patel), molto valoroso, spericolato e un po’ testardo. Il ragazzo decide di intraprendere un’eroica missione: affrontare e sconfiggere il temibile Cavaliere Verde (Ralph Ineson), ovvero un misterioso gigante dalla pelle color smeraldo.

Durante quest’avventura, Gawain si imbatte in diverse creature, fantasmi, ladri, giganti e truffatori e di volta in volta il suo viaggio lo porterà a scoprire di più su se stesso. Formando il suo carattere di sfida in sfida, il cavaliere dimostrerà ai suoi familiari il suo valore e il suo coraggio, fino alla battaglia finale.

Il film uscirà nelle sale il 30 luglio 2021.

