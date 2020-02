The Green Knight: ecco il trailer del fantasy dark con protagonista Dev Patel

Grazie ad A24 possiamo mostrarvi il trailer di The Green Knight, il nuovo film di genere fantasy dai toni piuttosto dark diretto da David Loweri, che si pone come un re-interpretazione / continuazione della leggendaria arturiana, con protagonista Dev Patel nei panni di sir Gaiwan, l’incosciente nipote di Re Artù.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Qui sotto potete vedere anche il poster:

La sinossi recita: “Un’avventura epica basata sulla leggenda arturiana senza tempo, The Green Knight racconta la storia di Sir Gawain, il nipote spericolato e testardo di Re Artù, che s’imbarca in una missione per affrontare l’eponimo Cavaliere Verde, un gigantesco straniero dalla pelle verde. Gawain affronta fantasmi, giganti, ladri e truffatori in ciò che diventa un viaggio più profondo per definire il suo carattere e per dimostrare il suo valore agli occhi della propria famiglia e del regno”.

Nel cast appunto Dev Patel ma anche Alicia Vikander nelle vesti di Lady Esel, Joel Edgerton, Barry Keoghan, Ralph Ineson e Kate Dickie. Il ruolo di Re Artù è stato affidato all’attore britannico Sean Harris.

The Green Knight uscirà nelle sale il 29 maggio.

