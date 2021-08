The Green Knight: Ralph Ineson parla com’è stato interpretare il Cavaliere Verde

La voce roca di Ralph Ineson rimbomba anche attraverso gli altoparlanti metallici del computer, come se fosse stata dissotterrata dalle profondità delle viscere della Terra. È il tipo di voce che ti sorprenderebbe avere veder uscire da un essere umano: sembra adatto a un essere antico e soprannaturale piuttosto che a un attore caratterista britannico che si dilettava nel far piangere i bambini sul set di The Green Knight.

Sì, c’era una persona sotto quella scricchiolante corteccia d’albero e l’armatura impolverata. Era Ralph Ineson, un volto familiare in film di genere come The Witch e programmi TV come Game of Thrones, ma quasi irriconoscibile come il Cavaliere Verde senza nome in The Green Knight.

È sepolto sotto strati di protesi realizzate da Barrie Gower, un make-up designer che ha lavorato a produzioni britanniche come Game of Thrones, per trasformarlo nell’enigmatica forza della natura che irrompe alla corte di Camelot il giorno di Natale e stabilisce il sfida per il cavaliere di Dev Patel, Sir Gawain. C’è un’aria di mistero nel Cavaliere Verde di Ineson, una a cui il film non osa mai rispondere, per paura che possa sconvolgere l’equilibrio dell’universo. Ma Ineson offre una risposta su chi sia questa figura misteriosa: “Ama il suo lavoro e gode della paura degli altri e di come si svolge quel gioco, perché l’ha fatto un milione di volte“.

Il fatto che Ineson abbia immaginato l’imponente Cavaliere Verde solo come un ragazzo a cui piace il proprio lavoro è estremamente divertente e conferisce al personaggio la “giocosità” che l’attore desiderava iniettare.

I ragazzi di Slashfilm hanno parlato con Ineson via Zoom su come è stato dare un po’ di “anima” a una figura ultraterrena, agendo con delle protesi, e com’è stato il giorno in cui è apparso per la prima volta sul set in costume.

Dopo anni di personaggi ricreati in CGI, molte persone sono rimaste sorprese nell’apprendere che c’era qualcuno sotto la pelle di corteccia d’albero e l’armatura del Cavaliere Verde, ma l’attore ha confermato che non c’era nemmeno un oncia di computer grafica nel suo aspetto.

“100% protesico. Nessuna CGI è stata coinvolta. È tutto. Si. Quindi ho sudato molto sotto quel costume. Niente di tutto questo è stato fatto in post-produzione [il regista pensava di usare un animatronico inizialmente, ma] sono arrivato abbastanza tardi nel processo di sviluppo complessivo. Il design protesico di The Green Knight era già stato realizzato. Quando mi è stata inviata la sceneggiatura, il personaggio era ormai già stato delineato… Sì, è stato ovviamente difficile indossare quella quantità di protesi, ma è stato anche gratificante.”

Ma Ineson come descriverebbe la sua caratterizzazione del Cavaliere Verde, visto e considerato che il personaggio era già stato delineato quando lui è salito a bordo del progetto?

“Penso che la chiave per la caratterizzazione sia stata quella di concentrarsi su quanto non sia spaventoso e intimidatorio, perché è molto curato nel design. Quindi stavo cercando di lavorare contro quell’aspetto cupo e intimidatorio del personaggio, e trovare un po’ di giocosità e un po’ di divertimento in lui, quel carattere stimolante dell’uomo che è, che fa sentire le persone sotto pressione ed a disagio. Quindi penso che trovare quella giocosità sia stato molto importante.”

Per Ineson è stata una performance molto complicata, non solo con le protesi, ma ritrarre questa figura che è più una forza della natura che dell’uomo. Come attore, risulta molto enigmatico, e ci sono modi per ritrarre o raffigurare un personaggio così difficile anche da descrivere su carta.

“Penso che tu… sì, provi a trovare l’umanità in esso perché c’è così tanto in lui. Lavori con e contro il design, costantemente, perché è molto difficile cambiare l’impressione generale del personaggio con la tua performance. Ma la bellezza del design è la protesi, che è fatta da Barrie Gower, che ha lavorato anche a Game of Thrones. La bellezza del suo design era che lasciava aree molto importanti del viso libere, in modo che potessi essere presente anche con la mia espressività, anche se il personaggio sembrava ancora fatto di legno. Quindi era una protesi molto pratica da indossare, ma potevo sentirmi partecipe del film facendo il mio lavoro di attore.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...