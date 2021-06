The Green Knight: una featurette ci permette di esplorare le differenze con la leggenda arturiana

Le leggende attorno a Re Artù sono state raccontate per centinaia di anni, e quelle storie hanno ispirato la letteratura, le serie TV e i film, al punto che ogni nuovo progetto si discosta dalla leggenda originale in innumerevoli modi.

Leggi anche: ecco il nuovo e suggestivo trailer del film con Dev Patel

La featurette di cui sotto dedicata a The Green Knight aiuta a dare al pubblico un’introduzione circa gli eventi che vedranno svolgersi nel film, e quando si discostano dalle leggende.

Sebbene The Green Knight sia ovviamente ispirato a tali racconti, manterrà anche la tradizione degli altri adattamenti del materiale, offrendo il suo tocco unico alla storia.

Potete dare un’occhiata alla featurette di The Green Knight sotto prima che esca nelle sale il 30 luglio.

Questo è un film fantasy epico scritto e diretto da David Lowery, la cui gamma è esemplificata da sforzi di regia come il drago di Pete’s Dragon profondamente umano della Disney e il dramma esistenziale alla A Ghost Story. Il suo nuovo film ha creature, Dev Patel nei panni di un cavaliere in missione, e vanta il R-rating (per “nudità esplicita” a quanto pare).

Il cast di supporto include il premio Oscar Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan e Ralph Ineson. The Green Knight, film diretto da David Lowery, è la storia del nipote di Re Artù, un giovane cavaliere di nome Sir Gawain (Dev Patel), molto valoroso, spericolato e un po’ testardo. Il ragazzo decide di intraprendere un’eroica missione: affrontare e sconfiggere il temibile Cavaliere Verde (Ralph Ineson), ovvero un misterioso gigante dalla pelle color smeraldo.

Durante quest’avventura, Gawain si imbatte in diverse creature, fantasmi, ladri, giganti e truffatori e di volta in volta il suo viaggio lo porterà a scoprire di più su se stesso. Formando il suo carattere di sfida in sfida, il cavaliere dimostrerà ai suoi familiari il suo valore e il suo coraggio, fino alla battaglia finale. Il film uscirà nelle sale il 30 luglio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...