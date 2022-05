The Grey Man: Netflix ha rilasciato il primo trailer del film di Joe e Anthony Russo

Netflix ha rilasciato il primo trailer di The Grey Man, il film in uscita di Joe e Anthony Russo.

The Grey Man è un adattamento della serie di romanzi di spionaggio di Mark Greaney. Il film è interpretato da Ryan Gosling nei panni di Court Gentry, nome in codice Sierra Six, un agente della CIA reclutato dalla prigione federale da Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) per diventare un assassino dell’agenzia.

Poiché non esiste ufficialmente, Gentry è anche conosciuto come “l’uomo grigio”. Gosling è affiancato da Chris Evans nei panni del baffuto Lloyd Hansen, l’ex collega di Gentry a cui ora sta dando la caccia. Ana de Armas interpreta l’agente Dani Miranda, che aiuta Gentry nella sua missione.

“The Grey Man è un personaggio incredibilmente misterioso con un passato altamente segreto. In sostanza, è un fantasma”, hanno detto i fratelli Russo. “Un minimalista, [il cui] compito è nascondersi in bella vista. Uccide quando ha bisogno di uccidere e sparisce. Ryan è eccezionale nel comunicare attraverso uno sguardo o un gesto. Creare una vita interiore che si traduce nei modi più sottili e sublimi. Ha anche un fantastico controllo della sua fisicità. In sostanza, è The Grey Man.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

Ryan Gosling interpreta il Gray Man, mentre Chris Evans è l’antagonista psicopatico in questo thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo.

Con Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard. Tratto dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, il film è sceneggiato da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

Mi piace: Mi piace Caricamento...