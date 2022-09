The Guardians of the Galaxy Holiday Special: trapelano alcune immagini promozionali dello special natalizio

Il primo lotto di artwork per il prossimo The Guardians of the Galaxy Holiday Special della Marvel invia ai fan un “Season’s Grootings” e anticipa una possibile apparizione di Yondu Udonta nello speciale.

I Guardiani della Galassia appariranno su Disney Plus per lo speciale natalizio di questo dicembre, prima della loro ultima uscita sul grande schermo in Guardians of the Galaxy Vol. 3. La prima immagine promozionale per lo speciale delle vacanze è emersa online, dando ai fan un’idea di cosa aspettarsi.

I primi artwork che promuovono The Guardians of the Galaxy Holiday Special affermano che “Yondu ha rovinato il Natale”, suggerendo che il Devastatore potrebbe fare un’apparizione nel film Disney Plus.

Yondu Udonta di Michael Rooker è stato visto l’ultima volta in azione in Guardiani della Galassia Vol. 2, che si è concluso con la morte del personaggio. Potrebbe tornare per The Guardians of the Galaxy Holiday Special? Sembra improbabile che la morte di Yondu venga annullata dallo speciale, tuttavia è possibile che Rooker riprenderà il ruolo in sequenze di flashback.

Dato che il Peter Quill di Chris Pratt è stato allevato da Yondu, l’artwork che recita “Yondu ha rovinato il Natale” potrebbe essere in riferimento a Peter che si perde i Natali da bambino grazie al suo padre alieno adottivo.

Potete vedere le immagini qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...