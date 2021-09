The Harder They Fall: ecco il trailer del western di Netflix con Jonathan Majors, Idris Elba e Regina King

Jonathan Majors è assetato di sangue nel trailer rilasciato oggi di The Harder They Fall, il western di Netflix del regista Jeymes Samuel (Essi Die by Dawn), che debutterà in alcuni cinema selezionati a ottobre, prima di arrivare sullo streamer il 3 novembre.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Nel film, il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) scopre che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere scarcerato. Quindi raduna la sua banda per vendicarsi dell’uomo che molto tempo fa ha ucciso i suoi genitori: “Questo sarà l’ultimo giorno di Buck tra i vivi”, afferma Love nel trailer.

Coloro che si uniscono a lui nella sua ricerca includono il suo ex amore Stagecoach Mary (Zazie Beetz); l’irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi); il rapido Jim Beckwourth (RJ Cyler) e un ulteriore alleato che si rivela essere un avversario.

Mentre Nat e la sua banda sono formidabili, lo è anche Buck, che lo informa che “questo non finirà bene per te”. In effetti, ha la sua squadra, che include “Treacherous” Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e questo gruppo selvaggio non è uno che sa come perdere.

The Harder They Fall vede nel cast anche Delroy Lindo, Danielle Deadwyler e Deon Cole. Samuel ha scritto la sceneggiatura con Boaz Yakin e ha prodotto il film insieme a Shawn Carter (alias Jay-Z), Lawrence Bender e James Lassiter, con G. Mac Brown come produttore esecutivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...