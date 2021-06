The Harder They Fall: ecco il trailer del western di Netflix con un cast di stelle

Netflix ha rilasciato il primo teaser di The Harder They Fall, un western costellato di star che debutterà in alcuni cinema selezionati e sulla piattaforma di streaming questo autunno.

Il film segue il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors), mentre scopre che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba), che ha ucciso i suoi genitori due decenni fa, sta per essere scarcerato. Nat quindi raduna la sua banda per rintracciare Rufus e cercare vendetta. Coloro che si uniscono a lui nella sua ricerca includono il suo ex amore Stagecoach Mary (Zazie Beetz), l’irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi), il rapido Jim Beckwourth (RJ Cyler) e un ulteriore alleato che si rivela essere un avversario.

Anche se Nat e la sua banda sono formidabili, lo è anche Buck, che non ha intenzione di andarsene dolcemente in quella buona notte. In effetti, ha la sua squadra che include “Treacherous” Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield).

The Harder They Fall è stato diretto dal musicista e regista Jeymes Samuel (They Die by Dawn), su una sceneggiatura che ha scritto con Boaz Yakin. Il film è stato prodotto da Shawn Carter (alias Jay-Z), James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel. Nel cast anche Delroy Lindo, Danielle Deadwyler, Damon Wayans Jr. e Deon Cole.

Qui sotto il trailer:

