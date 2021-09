The Harder They Fall: il regista trova il suo film sia una vera rappresentazione del Vecchio West

Il co-sceneggiatore/regista Jeymes Samuel si è aperto su come The Harder They Fall sia una vera rappresentazione del Vecchio West che del nuovo West.

Il thriller d’azione presenta un cast corale che include Idris Elba come Rufus Buck, Jonathan Majors come Nat Love, Zazie Beetz come Stagecoach Mary, Lakeith Stanfield come Cherokee Bill, Delroy Lindo come Bass Reeves, Regina King come Trudy Smith, Edi Gathegi come Bill Pickett e RJ Cyler come Jim Beckworth.

The Harder They Fall segna il debutto alla regia di Samuel, che ha girato il film su una sceneggiatura scritta da lui e dal regista di Remember the Titans, Boaz Yakin.

The Harder They Fall è incentrato su Nat Love, un ex schiavo diventato cowboy, mentre rintraccia i membri della sua ex banda per riorganizzarsi e dare la caccia al fuorilegge Rufus Buck per vendicarsi dell’omicidio dei suoi genitori dopo che Buck è uscito di prigione dalla sua banda. Lo sviluppo del progetto è iniziato nel 2019 con Majors che è diventato il primo membro del cast a firmare per il debutto di Samuel, mentre la produzione sarebbe stata ritardata da marzo 2020 a settembre dello stesso anno. Questo ritardo ha visto l’uscita di Cynthia Erivo, Wesley Snipes e Sterling K. Brown a causa di conflitti di programmazione sorti dalla spinta nelle riprese.

Prima della premiere del film al BFI London Film Festival, Samuel ha parlato con Empire per discutere di The Harder They Fall. Il co-sceneggiatore/regista ha parlato dei suoi obiettivi di spostare l’attenzione del genere classico su una “prospettiva sottorappresentata” di cowboy neri e letali donne di frontiera, che secondo lui erano “un punto fermo del selvaggio West”.

“E se ci fossero donne e persone di colore che non erano sottomesse in qualche modo? Penso che sia davvero importante dare una versione completa ed equilibrata degli eventi. Per me, è quasi come se questo film non fosse il Vecchio West. È il Nuovo West.”

L’obiettivo di Samuel con The Harder They Fall di offrire una migliore visibilità ai cowboy neri nel genere occidentale è ammirevole e necessario. Sebbene il genere abbia visto alcune rappresentazioni nel corso degli anni, sono stati generalmente in ruoli secondari o in sforzi umoristici, alcuni degli esempi più notevoli sono lo sceriffo Bart di Cleavon Little in Blazing Saddles e James T. West di Will Smith in Wild Wild West.

Mentre i trailer di The Harder They Fall hanno sicuramente indicato che il film non manca di senso dell’umorismo, hanno anche mostrato una gamma di personaggi neri rispetto a quelli che vengono spesso usati nei film di genere.

