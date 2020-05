The Hawkline Monster: nuovi dettagli per il prossimo film di Yorgos Lanthimos

Dopo il grande successo de La Favorita, arrivano i primi dettagli per il prossimo film del grande Yorgos Lanthimos.

Il regista greco Yorgos Lanthimos è uno degli autori più importanti ed interessanti del cinema contemporaneo, arrivando ad aggraziarsi tutto il mondo incantandolo e facendolo inorridire con le sue grottesche storie, raccontate con una mano registica che non può non ricordare anche un certo Kubrick per quanto riguarda precisione del quadro e nei movimenti di macchina.

Il suo ultimo lungometraggio, La Favorita, ha riscosso grande successo in tutto il mondo aggiudicandosi anche diverse nominations agli Oscar del 2019, vincendo quello per la miglior attrice protagionista andato a Olivia Colman (vittoria più che meritata). Successo che di certo aiuterà Lanthimos nel continuare ad avere grande libertà creativa per i suoi prossimi progetti, tra cui The Hawkline Monster.

Esatto, questo è il titolo del prossimo lungometraggio firmato Lanthimos; tratto dall’omonimo romanzo di Richard Brautigan, il film racconterà la storia di due improbabili killer che vengono assunti da una ragazzina di 15 anni per uccidere un mostro che vive nelle grotte di ghiaccio situate sotto la casa abitata da una giovane donna di nome Miss Hawkline.

La particolarità del film è che è di ambientazione western, agli inizi del ‘900, e vien da pensare che il regista di The Lobster continuerà con la sperimentazione di generi senza però tradire il suo stile di regia.

A scrivere la sceneggiatura sarà Tony McNamara, già sceneggiatore de La Favorita, mentre alla produzione avremo la New Regency, recentemente dietro all’ultimo horror di Robert Eggers The Lighthouse.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni.

Fonte: The Hollywood Reporter

