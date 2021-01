The Hitman’s Wife’s Bodyguard: una prima immagine mostra il villain di Antonio Banderas

Una nuova immagine The Hitman’s Wife’s Bodyguard offre ai fan della commedia d’azione del 2017 una prima occhiata al nuovo cattivo interpretato da Antonio Banderas.

Potete vederla qui sotto:

Il film originale, The Hitman’s Bodyguard, era co-interpretato da Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds nei panni di una guardia del corpo disadattata (Reynolds) e del sicario (Jackson) a cui è stato assegnato per protezione. Dato che i due hanno una storia passata, quello che dovrebbe essere un compito facile diventa complicato (e divertente).

Il buddy-movie è stato un successo per la Lionsgate (anche se non è stato un successo per la critica) incassando oltre $ 180 milioni. La compagnia si è rapidamente mossa per richiamare il cast per un’altra avventura insieme al regista Patrick Hughes. Con Jackson e Reynolds nel sequel ci sono anche Salma Hayek, che riprende il ruolo della moglie di Jackson, Morgan Freeman, Frank Grillo, Richard E. Grant e, come nuovo cattivo, Banderas.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard ha iniziato le riprese in Europa nel marzo del 2019 ed era inizialmente previsto che uscisse nelle sale la scorsa estate, tuttavia la pandemia di COVID-19 ha costretto lo studio a ritardare l’uscita al 20 agosto 2021.

