The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Lionsgate rilascia il primo teaser trailer

Lionsgate ha svelato il primo teaser di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, il film prequel del franchise di successo YA.

Pubblicato nel 2020, dieci anni dopo la pubblicazione di Mockingjay, The Ballad of Songbirds and Snakes è stato l’attesissimo prequel della serie di libri Hunger Game di Suzanne Collins. La storia è ambientata anni prima della serie originale e si concentra su un giovane Coriolanus Snow, che cresce fino a diventare il malvagio presidente Snow. È stato interpretato da Donald Sutherland nei film di Hunger Games.

Nell’aprile 2020, appena un mese prima dell’uscita di The Ballad of Songbirds and Snakes, è stato annunciato che Lionsgate stava sviluppando un adattamento del film con Francis Lawrence, che ha diretto The Hunger Games: Catching Fire ed entrambi gli adattamenti di Mockingjay, di ritorno al timone. Tom Blythe, che interpreta il ruolo principale nella serie originale Epix, Billy the Kid, ha firmato per interpretare il giovane Snow. Più recentemente, la star di West Side Story, Rachel Zegler, è stata scelta per il ruolo di Lucy Grey Baird, una giovane ragazza del Distretto 12 che forma una connessione con il futuro sovrano di Panem.

Lionsgate ha rilasciato un teaser trailer ufficiale di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Non viene mostrato alcun filmato live-action, poiché il film deve ancora iniziare le riprese principali, ma il trailer dell’annuncio presenta una foresta innevata in cui emerge un usignolo dorato, oltre a un serpente.

Il trailer promette al pubblico un ritorno a quel mondo giochi nel 2023. Potete vedere l’anticipazione del prequel di Hunger Games qui sotto:

