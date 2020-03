The Hunt: un nuovo trailer offre nuove scene per comprendere cosa dobbiamo aspettarci

Oggi abbiamo un nuovo trailer da condividere con voi per The Hunt della Universal Pictures. L’uscita del film è stata sospesa l’anno scorso dopo alcune tragiche sparatorie di massa. Lo studio ha una nuova data di uscita e ora stanno spingendo il film per assicurarsi che le persone lo vedano.

In una recente intervista con Playboy, il regista Craig Zobel parlato proprio di questa reazione al trailer, ammettendo di esser rimasto “piuttosto sorpreso da quel primo trailer”. Secondo il regista la campagna promozionale non ha aiutato la comprensione, perché non spiegava bene la storia che il pubblico sarebbe andato a vedere. Per questo motivo le persone hanno frainteso il senso del film.

Questo nuovo trailer offre alcuni nuovi footage che ci mostrano cosa possiamo aspettarci. Potete vederlo qui sotto:

The Hunt, film diretto da Craig Zobel, segue la storia di dodici estranei, che un giorno improvvisamente si risvegliano in una radura. Non si conoscono fra loro, non sanno dove sono e come sono arrivati fin lì, ma scopriranno molto presto che sono stati scelti per uno scopo ben preciso: la caccia. Sono le prede di un gruppo di ricchi intellettuali, che ha come sport quello di stanare e uccidere esseri umani e le dodici vittime sono le volpi di questa caccia. Questo sadico piano, però, sta per essere mandato a monte da Crystal, una delle prede che, decisa a combattere, inizia a cacciare i cacciatori fino a ritrovarsi faccia a faccia con la donna attorno a cui ruota tutto il perverso gioco.

Nel cast Emma Roberts, Justin Hartley, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Ethan Suplee, Betty Gilpin, Amy Madigan, Macon Blair, Teri Wyble, Wayne Duvall, Steve Coulter e Reed Birney.

The Hunt è un film di genere azione, horror, thriller del 2019, diretto da Craig Zobel, con Emma Roberts e Justin Hartley. Uscita al cinema il 07 maggio 2020. Distribuito da Universal Pictures.

