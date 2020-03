The Invisible Man e The Hunt compaiono nel catalogo CHILI fra i disponibili per il noleggio

A causa della minaccia di COVID-19, le persone in tutto il mondo si sono auto-messe in quarantena e molte aziende hanno chiuso, compresi i cinema.

Con tonnellate di film ritardati e persone che non sono in grado di uscire per andare al cinema, gli appassionati di film sono alla ricerca di alternative. Per fortuna, ci sono state alcune prime ed eccitanti uscite digitali, inclusi film usciti nelle sale nell’ultimo mese. Ad oggi, questo include The Invisible Man.

Il film della Universal Pictures è stato distribuito nelle sale il 28 febbraio ed ha aperto con 29 milioni di dollari al botteghino. Poiché il film non è stato in grado di completare la sua corsa al cinema, è ora disponibile per fruirne comodamente da casa negli Stati Uniti, su Prime Video e VUDU, ma in Italia ancora niente.

Ad ogni modo per, è stato aggiunto al catalogo dei film disponibili a noleggio su CHILI, come anche The Hunt, ed Emma, ma quest’ultimo è stato recentemente reso disponibile per l’acquisto, quindi presumiamo che anche gli altri due film della Universal diverranno disponibili per il noleggio su quella specifica piattaforma. The Hunt presumiamo verrà reso disponibile il 7 maggio, mentre per The Invisible Man non lo sappiamo, ma immaginiamo sia questione di giorni.

Vi terremo informati!

