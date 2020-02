The Iron Mask: ecco il trailer dell’action-fantasy con Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger

Grazie a Signature Entertainment che l’ha pubblicato in rete, possiamo mostrarvi il primo trailer di The Iron Mask, un film di genere action-fantasy che vede nel cast Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, diretto da Oleg Stepchenko.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster:

Il film è un’epopea action-fantasy di alto concetto con combattimenti e lato visivo mozzafiato. Ambientato nel 18° secolo, il film segue il viaggiatore inglese Jonathan Green mentre viaggia dalla Russia alla Cina incontrando draghi, magia nera e un re drago durante un’incredibile ma mortale avventura.

The Iron Mask è il seguito di Forbidden Kingdom, originariamente pubblicato in Russia il 30 gennaio 2014 ed è stato diretto da Oleg Stepchenko. Il regno proibito, o Viy come veniva chiamato in Russia, è basato su una storia del drammaturgo Nikolai Gogol. Jason Flemyng e Charles Dance riprenderanno entrambi i ruoli in The Iron Mask.

Il film è stato rilasciato per la prima volta in Cina il 16 agosto 2019 e successivamente in Russia il 21 settembre 2019.

Diretto da Oleg Stepchenko, The Iron Mask uscirà sia nelle sale che in digitale negli Stati Uniti il ​​10 aprile. La sceneggiatura del film è stata scritta da Stepchenko, Dmitri Palees e Alexey Petrukhin.

