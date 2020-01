The Jesus Rolls: ecco il teaser e alcuni poster promozionali dello spin-off de Il Grande Lebowski

Troverai pochi film con un seguito tanto atteso come Il Grande Lebowski, con i fan che finalmente hanno ricevuto la continuazione delle avventure di uno dei personaggi nel prossimo The Jesus Rolls, che ha appena ottenuto il suo primo teaser e un paio di nuovi poster.

Il personaggio potrà essere apparso nel film solo per pochi istanti, ma la prestazione da bowler di John Turturro si è cementata come uno degli elementi più memorabili del film, rivaleggiando con quello dello stesso personaggio di Jeff Bridges. Oltre a guadagnare un teaser e alcuni nuovi poster, ha anche segnato il terreno con alcuni nuovi dettagli circa la trama.

Nel nuovo film , ore dopo essere stato rilasciato dalla prigione, Jesus Quintana (John Turturro) si rincontra con i compagni disadattati Petey (Bobby Cannavale) e Marie (Audrey Tautou), e intraprende un giro a ruota libera nel crimine e nel romanticismo”.

Qui sotto potete vedere il teaser:

E qui sotto i poster:

Il film è stato scritto e diretto da Turturro, con protagonisti anche Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson. Mentre i registi originali Joel ed Ethan Coen non sono stati coinvolti nel dare vita a questa storia, Turturro in precedenza aveva spiegato che gli avevano dato la loro benedizione.

Jesus Rolls potrà non avere ancora una data di uscita confermata in Nord America, ma in precedenza è stato proiettato al Festival del cinema di Roma lo scorso autunno, dove Screen Media si è assicurato i diritti di distribuzione.

The Jesus Rolls dovrebbe uscire nel 2020.

