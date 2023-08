The Killer: un’immersione nel mondo di suspense firmato David Fincher

Prepariamoci a un nuovo capolavoro firmato dal maestro del brivido, David Fincher, che dopo il successo di “Mank” torna in grande stile con “The Killer”. Una pellicola che promette di incatenare lo spettatore fin dal primo istante e non lasciarlo andare fino all’ultimo frame. Con una durata di 118 minuti, “The Killer” si presenta come un turbine di emozioni e suspense che tiene lo spettatore avvinghiato alla sedia. Non c’è debolezza nell’essenza di questo film, anzi, la sua concisenessità si rivela un punto di forza, permettendo alla narrazione di fluire con un ritmo incalzante che non concede tregua. I riflettori della Mostra del Cinema di Venezia 2023 saranno puntati su questa gemma cinematografica, pronta a svelarsi al mondo il prossimo 10 novembre, in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix.

Tratto dall’omonimo fumetto che ha conquistato i lettori alla fine degli anni ’90 in Francia e poi ha fatto il giro del mondo, “The Killer” è destinato a lasciare un’impronta indelebile nella storia del cinema. Con un’accoglienza entusiastica da parte della critica, il lavoro originale di Alexis Nolet (Matz) si unisce all’arte affascinante del disegnatore Luc Jalamon. L’opera viscerale di Fincher si fonde così con l’estro di questi talentuosi creatori, dando vita a un’esperienza visiva e narrativa unica nel suo genere. Preparemo le nostre menti e i nostri cuori, perché “The Killer” è destinato a farci vivere un’esperienza cinematografica che rimarrà con noi per sempre.

Il lungo viaggio di The Killer: dalla nascita del progetto alla sua realizzazione

Ci sono progetti che bramano la luce del grande schermo per anni, e “The Killer” è sicuramente uno di questi. Risale al lontano 2007 l’attirarsi dell’attenzione di David Fincher verso questo intrigante racconto di oscure psicologie e atmosfere disturbanti. Il regista ha colto fin da subito l’essenza di questo protagonista, un assassino spietato la cui mente è un intricato labirinto di deliri e compulsioni. Ma il cammino verso la realizzazione è stato tortuoso, segnato da innumerevoli ostacoli che hanno continuamente posticipato il progetto. Solo nel 2021, grazie all’abilità persuasiva di Fincher, Netflix ha finalmente dato il via libera, consentendo a questo lungamente atteso capolavoro di vedere la luce.

“The Killer” riflette in modo vibrante e senza compromessi la visione artistica di Fincher. Il regista non ha esitato a convocare un team di collaboratori di fiducia, tra cui lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker, il geniale fotografo Erik Messerschmidt e la dinamica coppia responsabile delle coinvolgenti colonne sonore, Trent Reznor e Atticus Ross. L’entusiasmo è tale che Brad Pitt è tornato a bordo, questa volta nei panni di produttore. Il ruolo del protagonista, freddo assassino dallo sguardo glaciale e l’anima contorta, è stato affidato alla straordinaria interpretazione di Michael Fassbender. Il 2023 promette di essere l’anno di “The Killer”, un evento cinematografico che abbraccerà gli spettatori con la sua tensione implacabile e la sua narrazione avvolgente.