The King’s Man: Disney e 20th Century hanno ufficialmente rinviato il film ad agosto 2021

Disney e 20th Century hanno ufficialmente rinviato The King’s Man ad agosto 2021.

Matthew Vaughn ha lanciato il franchise di Kingsman nel 2014 con l’uscita di Kingsman: The Secret Service, con Taron Egerton nel ruolo di Eggsy. Il film è stato un successo dormiente e ha convinto la Fox a realizzare un sequel, Kingsman: The Golden Circle, e iniziare a sviluppare piani per un franchise. Oltre al lavoro di Vaughn su Kingsman 3, il regista ha sviluppato un prequel incentrato sulle origini dell’organizzazione.

The King’s Man è stato realizzato prima che l’acquisizione di Disney-Fox diventasse ufficiale all’inizio del 2019, ma deve ancora essere rilasciato nelle sale. La Disney inizialmente ha ritardato il film, mentre cercavano di capire come incorporare le uscite della Fox con le proprie, così da evitare di competere direttamente con se stessa. Ciò alla fine ha spostato ha visto spostare The King’s Man al 2020, ma è stato nuovamente ritardato a causa della pandemia di coronavirus. Disney ha spinto il prequel all’inizio del 2021 con la speranza che il COVID-19 sarebbe stato debellato, ma ora le cose sono cambiate di nuovo.

Con la pandemia ancora in corso, stando Variety, la Disney ha deciso di ritardare ancora una volta The King’s Man. Invece di uscire nelle sale il 12 marzo 2021, il prequel di Kingsman uscirà ora il 20 agosto 2021. Il ritardo di cinque mesi significa che The King’s Man uscirà quasi due anni dopo la sua data di uscita originale di novembre 2019.

