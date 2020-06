The King’s Man – Le origini: ecco il nuovo trailer anche in italiano!

Grazie ai 20th Century Studios possiamo mostrarvi il nuovo trailer anche in italiano di The King’s Man – Le origini, il nuovo episodio del franchise di Kingsman, prequel dei due film usciti.

Come sapete, il film sarebbe dovuto uscire in sala, ma poi la pandemia di coronavirus ha costretto la produzione a rimandare l’uscita, che ora è settata per settembre, anche a causa del fatto che sono state effettuate alcune riprese aggiuntive.

Potete vederlo qui sotto:

Il film racconta come è nata l’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. Le radici della società segreta affondano nella Gran Bretagna della Prima guerra mondiale ed è in questo periodo che nella terra inglese nasce una generazione di guerrieri d’élite. Segue una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia, riuniti tutti insieme per uno scopo comune: organizzare una guerra che spazzi via milioni di vite umane. Solo un uomo potrà tentare di fermarli in una corsa contro il tempo, prima che sia troppo tardi. Da qui nascerà un nobile codice d’onore, quello di Kingsman, impegnato nella silenziosa difesa dell’umanità intera, che prima di combattere cerca di capire chi è il suo avversario e come può sconfiggerlo.

The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn su una sceneggiatura ad opera di Jane Goldman, e Vaughn stesso. La produzione è affidata a Matthew Vaughn, Cliff Lanning, Angus More Gordon.

Nel cast figurano Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.

L’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman doveva uscire il 14 febbraio 2020, ma adesso uscirà il 18 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...