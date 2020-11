The Lair: Neil Marshal dirigerà e produrrà un nuovo thriller d’azione horror

Neil Marshal (The Descent, Hellboy, Dog Soldiers) dirigerà e produrrà un nuovo thriller d’azione horror intitolato The Lair.

La storia è incentrata sul “tenente pilota della Royal Air Force, il tenente Kate Sinclair, che è alla sua ultima missione di volo quando il suo jet viene abbattuto su una delle roccaforti ribelli più pericolose dell’Afghanistan. Trova rifugio in un bunker sotterraneo abbandonato dove creature mortali create dall’uomo – metà umane, metà aliene e affamate di carne umana – vengono risvegliate. Sinclair riesce a malapena a scappare e inconsapevolmente conduce le creature conosciute come Ravagers in una base dell’esercito statunitense“.

Sembra che potrebbe rivelarsi un film divertente e piuttosto emozionante. Marshall ha parlato del film in una dichiarazione dicendo:

“Se The Reckoning era un dramma gotico a testimonianza del potere e della resilienza delle donne, The Lair è il mio vero ritorno all’horror puro e all’intensa azione di genere nello stile di Dog Soldiers, The Descent e Doomsday. Sto facendo qualcosa di spaventoso da morire, da cardiopalma e molto divertente. Questo è un piacere per la folla, un giro sulle montagne russe adrenalinico, spettacolare e rumoroso, ispirato a film di genere classico come Aliens, Predator e The Thing e il loro incredibile uso di effetti visivi. Caratterizzato da una nuova generazione di terrore sullo schermo, The Lair sarà una bestia ringhiante e famelica di un film. Mi farò sanguinare le mani durante la realizzazione di questo film.”