The Last Duel: Ben Affleck e Matt Damon sul set del film di Ridley Scott

Matt Damon e Ben Affleck diventano cavalieri medievali nelle prime foto dal set di The Last Duel di Ridley Scott.

I migliori amici di lunga data si sono fatti un nome quando hanno co-scritto e recitato insieme in Good Will Hunting del 1997, un film decisamente acclamato dalla critica. Damon e Affleck avrebbero continuato a condividere lo schermo due anni dopo nella commedia di Kevin Smith, Dogma, interpretando una coppia di angeli esiliati che hanno scoperto una scappatoia che avrebbe permesso loro di rientrare in paradiso. Ora, la coppia si sta finalmente riunendo – sia dentro che fuori dallo schermo – per l’ultimo dramma storico di Scott.

Le riprese di The Last Duel sono attualmente in corso in Francia, con Damon al fianco di Adam Driver nei panni dei cavalieri del 14° secolo Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, che hanno partecipato all’ultimo duello ufficialmente sanzionato nel paese dopo che il primo ha accusato il secondo di aver violentato la sua moglie.

ET ha pubblicato le prime foto dal set del film, rivelando Damon e Affleck – che sta recitando in un ruolo secondario – in costumi medievali che includono peli sul mento, mantelli e, nel caso di Affleck, capelli sorprendentemente biondi.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

There’s a lot happening in these photos of Ben Affleck and Matt Damon on the set of #TheLastDuel. 🤣https://t.co/5vGDcmlC6s — Entertainment Tonight (@etnow) February 27, 2020

The Last Duel è basato sul libro di Eric Jager The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France ed è stato scritto da Damon, Affleck e Nicole Holofcener.

Come ha spiegato Damon a ET: “Ben ed io abbiamo scritto la prospettiva maschile e Nicole ha scritto la prospettiva femminile”. Disney e 20th Century Studios (precedentemente Fox) daranno al film una tiratura limitata il giorno di Natale prima dell’uscita sul mercato globale l’8 gennaio 2021, consentendogli di qualificarsi per essere preso in considerazione agli Oscar del prossimo anno.

Il film ha già sollevato preoccupazioni sul suo approccio all’argomento, quindi sarà interessante vedere come The Last Duel verrà giudicato questo inverno.

