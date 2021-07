The Last Duel: ecco il trailer del nuovo film di Ridley Scott!

I 20th Century Studios hanno rilasciato il primo trailer di The Last Duel, film diretto dal regista Ridley Scott e interpretato da Jodie Comer, Adam Driver e Matt Damon, una storia di tradimento e vendetta ambientata sullo sfondo della Francia del XIV secolo.

Il film uscirà nelle sale americane il 15 ottobre ed è basato sulla storia vera dell’ultimo duello autorizzato della Francia.

Nel film, Damon interpreta Jean de Carrouges, Driver lo vediamo nel ruolo di Jacques Le Gris e Comer nei panni di Marguerite de Carrouges. The Last Duel vede nel cast anche Ben Affleck nei panni del Conte Pierre d’Alençon.

La sceneggiatura del film è stata sviluppata da Nicole Holofcener, Affleck e Damon, ed è basata sul libro di Eric Jager. Il film è prodotto da Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Holofcener, Damon e Affleck con Kevin Halloran, Drew Vinton e Madison Ainley come produttori esecutivi.

La sinossi recita: “L’epopea storica è anche un dramma stimolante ambientato nel mezzo della guerra dei cent’anni che esplora il potere onnipresente degli uomini, la fragilità della giustizia e la forza e il coraggio di una donna disposta a restare da sola al servizio della verità. Basato su eventi reali, il film mette in scena ipotesi di vecchia data sull’ultimo duello autorizzato della Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati acerrimi rivali. Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene brutalmente aggredita da Le Gris, un’accusa che lui nega, si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore, un atto di coraggio e di sfida che mette a repentaglio la sua vita“.

Potete vedere il trailer qui sotto:

