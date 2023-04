The Last of Us 2: Neil Druckmann parla della seconda stagione e di come sistemerà la scarsità di infetti nella prima stagione

L’imminente seconda stagione di The Last of Us della HBO risolverà una lamentela chiave che i fan hanno avuto sulla prima serie di episodi dello show.

Ben accolta come prima stagione di The Last of Us, non è stata esente da lamentele. Al di là di assurdità razziste o omofobe, che ovviamente lasciano il tempo che trovano, la lamentela chiave è stata circa la quantità di infetti che i protagonisti dello spettacolo hanno incontrato.

Molti pensavano che ce ne fossero troppo pochi, facendo sembrare che gli infetti infestati da funghi non fossero davvero una minaccia per le persone in quel mondo. Secondo il creatore dei giochi e delle serie originali, questo cambierà nella seconda serie di The Last of Us.

Parlando con lo showrunner della serie su Kinda Funny, Neil Druckmann ha commentato uno dei cambiamenti chiave che la seconda stagione della serie HBO porterà con sé. Druckmann si è affrettato a sottolineare come il successo della prima stagione offre loro un budget maggiore e più tempo per lavorare.

“Guarda, il secondo gioco, per quanto riguarda il set, il numero di personaggi, la complessità della storia, è più ambizioso del primo gioco. E il successo della prima stagione ci offre assolutamente un budget maggiore, come più tempo. Queste sono le cose importanti per farlo correttamente, giusto?”

Druckmann ha continuato facendo notare come quelle “persone che volevano più infetti” dovrebbero prepararsi perché è esattamente quello che otterranno.

“Quindi, possiamo considerare le sceneggiature, considerare le persone che stiamo portando a far parte del nostro team, considerare la pre-produzione. Sono molto, molto eccitato per le cose che abbiamo pianificato per la seconda stagione che, in particolare per le persone che volevano più infetti… beh, preparatevi.”

