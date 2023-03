The Last of Us 2: Neil Druckmann parla di Future Days e della possibilità che possa non comparire nelle prossime stagioni

Brutte notizie per i fan di The Lats of Us, che però invitiamo a prendere la cosa con la dovuta calma, visto è considerato che i cambiamenti presenti nella prima stagione hanno comunque portato alla realizzazione di quello che è il secondo miglior adattamento videoludico della storia.

Come sapete, una delle parti più importanti del franchise di The Last of Us sono le musiche, e non parliamo soltato delle strepitose colonne sonore dai premio Oscar Gustavo Santaolalla, ma anche delle canzoni non originali inserite lungo lo sviluppo narrativo.

Il secondo capitolo, The Last of Us Parte 2, in particolare presenta delle re-interpretazioni di alcune canzoni ad opera di Troy Baker ed Ashley Johnson, interpreti rispettivamente di Joel ed Ellie, e una di queste performance vede Joel suonare Future Days dei Pearl Jam ad Ellie, come a fargli capire che ormai la sua vita dipende da lei.

Sappiamo che già nel gioco l’uso di questa canzone ha fatto parlare di se, in quanto c’è un piccolo problema temporale con l’uscita dell’album Lightning Bolt, dei Pearl Jam, pubblicato il 15 ottobre 2013. Nella serie a maggior ragione la cosa potrebbe creare discussioni su mancanza di realismo, in quanto nel prodotto HBO è stato deciso di creare uno spostamento temporale per farlo coincidere col periodo che noi abbiamo vissuto nella vita vera, l’esperienza del Covid, cosa che quindi ha settato la nuova data dell’outbreak day – il giorno in cui ha avuto inizio l’apocalisse – al 2003 invece che nel 2013.

A quanto pare quindi, in una recente intervista Neil Druckmann ha rivelato che, anche se non hanno ancora preso una decisione definitiva, ne hanno parlato, e la canzone potrebbe non far parte della serie perché per lui inserirla sarebbe in qualche modo come barare.

“Non avrebbe senso per Joel conoscere quella canzone. Potremmo dire: ‘certo, è una dimensione parallela’, trovare un modo per immaginare che la canzone sia in uscita prima, ma per me sarebbe un po’ come barare. I Pearl Jam nello specifico adesso sono davvero parte della storia di The Last of Us, tanto che, anche se magari non inseriremmo quella canzone, ne cercheremmo un’altra da poter suonare.

Qui sotto l’intervista:

Future Days may be replaced by another Pearl Jam song in #TheLastofUs Season 2 “We have talked about it”, says Druckmann

“if we don't do that song, there are other songs we could play with” In the show, the outbreak took place in 2003. Future Days was released in 2013. pic.twitter.com/pN7crHVlXv — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 27, 2023

Mi piace: Mi piace Caricamento...