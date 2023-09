The Last of Us 2: rivelato il nome segreto per il ruolo di Abby!

Nell’ombra del mistero, un nome si fa strada con determinazione, e potrebbe sconvolgere il mondo di The Last of Us. La seconda stagione della serie è alle porte, ma l’identità dell’attrice che incarnerà Abby è ancora avvolta nel segreto. Una rivalità epica tra due talentuose attrici sta per scatenarsi, ma il destino di Abby rimane incerto, in attesa della fine di uno sciopero che ha mandato in fibrillazione i fan.

Il ruolo di Abby è cruciale, dato che le sue azioni catalizzano l’intera trama, scatenando una caccia vendicativa contro Joel Miller per l’omicidio di suo padre, Jerry Anderson. L’ansia cresce tra i fan, ma il casting è stato messo in pausa a causa dello sciopero degli attori. Craig Mazin, il produttore, ha espresso il suo disappunto: “Lo sciopero ci ha fermato sul più bello, ma stavamo procedendo. Abby era il primo ruolo di cui volevamo occuparci.”

Florence Pugh

Shannon Berry o Florence Pugh? La lotta per il ruolo di eroina in The Last of Us si infiamma!

La saga di The Last of Us 2 sta per trovare la sua eroina, e il dibattito è acceso: Shannon Berry o Florence Pugh? Mentre Shannon Berry è un volto relativamente nuovo con una promettente carriera in serie TV come Hunters, Offspring e The Wilds, il nome di Florence Pugh risplende nelle sale cinematografiche con “Oppenheimer” di Christopher Nolan. Tuttavia, MyTimeToShineHello ha scatenato il caos rivelando che entrambe potrebbero essere in lizza per il ruolo di Abby.

Pugh aveva già ricevuto un’offerta prima dell’inizio dello sciopero, ma le voci discordano: sarà lei o Shannon Berry? Gli showrunner non si sbottonano, ma hanno confermato che le riprese della seconda stagione sono imminenti. La trama, ispirata al secondo capitolo del videogioco, “The Last of Us: Parte II,” si preannuncia spettacolare. Tuttavia, c’è una possibilità che la storia si srotoli su due stagioni, per esplorare a fondo le complesse sfaccettature della trama, ben note ai fan del videogioco.