The Last of Us: Bella Ramsey pare sia stata scelta per il ruolo di Ellie

Stando prima a The Hollywood reporter e poi ad una apparente conferma di Variety, l’imminente adattamento della serie videoludica “The Last of Us” della HBO ha scelto Bella Ramsey per il ruolo di Ellie.

Ramsey è meglio conosciuta per il suo ruolo di Lyanna Mormont nella serie televisiva della HBO “Game of Thrones”, e per la sua partecipazione a Queste Oscure Materie.

Questa interpretazione di Ellie è descritta come “un’orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato che lotta per bilanciare il suo istinto di rabbia e sfida con il suo bisogno di connessione e appartenenza… così come la ritrovata realtà che lei potrebbe essere la chiave per salvare il mondo”.

Poche ore fa è circolata una voce che affermava che all’attore di Blade, Mahershala Ali, era stato offerto il ruolo del protettore di Ellie, Joel, e mentre la notizia pare confermasse che l’attore aveva preso in considerazione la cosa, pare non dovrebbe essere coinvolto.

